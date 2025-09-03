Токаев прибыл на площадь Тяньаньмэнь в Пекине

Президент Казахстана в качестве почетного гостя примет участие в военном параде, посвященном 80-летию Победы во Второй мировой войне и в борьбе против японских милитаристов, сообщает Zakon.kz.

Ранее сообщалось, что в параде примут участие 45 расчетов Народно-освободительной армии Китая – более 10 тысяч военнослужащих. Также ожидается, что во время шествия впервые будет продемонстрирован ряд новых систем вооружений.

Участие в памятных мероприятиях в Пекине примут 26 лидеров иностранных государств.





Парад проходит под руководством председателя КНР Си Цзиньпина.

За церемонией наблюдают около двух десятков глав государств и правительств. Среди них – лидеры Казахстана, России, Индии, Ирана, Сербии, Беларуси, Азербайджана, Армении, Северной Кореи и другие высокопоставленные гости.





Ранее сообщалось, что Токаев обсудил с CNNC строительство второй АЭС в Казахстане.