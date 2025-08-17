В Китае прошла вторая репетиция военного парада

16 августа власти КНР повторно провели в Пекине репетицию парада по случаю 80-й годовщины победы в Войне сопротивления японским захватчикам, сообщает Zakon.kz.

Первая репетиция прошла 9-10 августа, в ней участвовали 22 тыс. человек. В этот раз приняли участие порядка 40 тыс. человек, передает Xinhua.

Со слов организаторов, вторая репетиция проводилась на основе первой, однако "включала больше факторов и этапов". На ней были проработаны детали сбора участников и зрителей и их перемещения после завершения парада. Правительство города выразило благодарность жителям и туристам за поддержку.

Visual effects? No—this is China's heroic female militia phalanx! Countdown to Sept 3, 2025: The grand parade commemorating the 80th anniversary of victory in the Chinese People's War of Resistance Against Japanese Aggression & the World Anti-Fascist War!pic.twitter.com/u2dYMuiWHm — momo看世界 (@momoworldview) August 16, 2025

3 сентября в Пекине состоится масштабный парад, на котором Китай представит военную технику национального производства, находящуюся у него на вооружении. На церемонии будут присутствовать лидеры некоторых стран, включая президента России Владимира Путина.

Власти Китая периодически проводят военные парады на площади Тяньаньмэнь в Пекине с 1949 года, когда была образована народная республика. Последний раз это произошло 1 октября 2019 года, когда страна праздновала 70-летие основания КНР.

В ночь на воскресенье в крупнейших городах Сербии вспыхнули беспорядки.