Макрон и его супруга продали дорогую виллу в курортной коммуне

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит продали виллу в курортной коммуне Ле-Туке-Пари-Плаж на севере Франции за 3,6 млн евро, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Gala, покупателем выступила девелоперская компания Oxial. По информации издания Voix du Nord, новый владелец планирует превратить виллу в коммерческий объект с магазинами премиум-сегмента. По информации портала, его привлекло расположение объекта – в так называемом "золотом треугольнике" курорта.

"В офисе парижского нотариуса Брижит Макрон подписала договор о продаже своего семейного дома в Ле-Туке. Согласно договору продажи... сделка была заключена на сумму 3,6 млн евро", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что проданный дом достался супруге Макрона по наследству. Однако, несмотря на его продажу, у президентской четы останется недвижимость на курорте.

