В Новой Зеландии обычная интубация стала причиной смерти пациентки

Вместо дыхательного горла врач ввела интубационную дыхательную трубку в пищевод. Трагическая ошибка произошла во время операции по мастэктомии 73-летней пациентки с диагнозом рак груди в одной из клиник Окленда, сообщает Zakon.kz

Расследование показало, что пациентка относилась к группе высокого риска из-за ожирения, перенесенных ранее онкологических заболеваний и осложнений при предыдущих наркозах, отмечает издание RNZ.

Как выяснилось, у нее уже случался бронхоспазм, и доктор побоялся, что после извлечения трубки ее не удастся снова ввести. В течение 17 минут медицинская бригада не замечала, что что-то не так, пока у женщины не остановилось сердце из-за кислородного голодания.

"Это была крайне запутанная кризисная ситуация. Моя сотрудница не смогла правильно интубировать пациентку и погубила ее, но стоит учитывать, что это произошло из-за системных проблем медучреждения: отсутствия четкого протокола действий, слабой командной работы и недостаточного контроля за сложными пациентами", – рассказал руководитель медицинской бригады.

Родственникам погибшей пациентки выплатили компенсацию, размер которой не разглашается.

Ранее сообщалось, что в одну из больниц Индии доставили ребенка с зернышком кукурузы. Врачи решили продуть ноздрю сжатым воздухом, что привело к гибели малыша.