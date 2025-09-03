#АЭС в Казахстане
Мир

Фуникулер сошел с рельсов и разбился в центре Лиссабона, есть жертвы

фуникулер сошел с рельсов и разбился, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2025 01:03 Фото: скриншот видео
Лиссабонский фуникулер Gloria, популярный среди туристов, сошел с рельсов и разбился. Ряд иностранных СМИ пишут, что погибли три человека, но официального подтверждения пока нет, сообщает Zakon.kz.

По информации Arab News, пострадали около 20 человек.

В соцсетях распространяется видео, на котором видно, что похожий на трамвай фуникулер, перевозящий людей вверх и вниз по склону холма в португальской столице, практически разрушен.

"На данный момент мы можем сказать, что есть несколько пострадавших, о погибших нам ничего не известно, но мы только сейчас прибываем на место происшествия", – заявил начальник смены пожарной охраны Лиссабона Паулу Соуза.

Ранее сообщалось, что туристы толпой избили владельца магазина в Анталье, что привело к массовой драке.

Елена Беляева
