Фуникулер сошел с рельсов и разбился в центре Лиссабона, есть жертвы

Лиссабонский фуникулер Gloria, популярный среди туристов, сошел с рельсов и разбился. Ряд иностранных СМИ пишут, что погибли три человека, но официального подтверждения пока нет, сообщает Zakon.kz.

По информации Arab News, пострадали около 20 человек.

В соцсетях распространяется видео, на котором видно, что похожий на трамвай фуникулер, перевозящий людей вверх и вниз по склону холма в португальской столице, практически разрушен.

"На данный момент мы можем сказать, что есть несколько пострадавших, о погибших нам ничего не известно, но мы только сейчас прибываем на место происшествия", – заявил начальник смены пожарной охраны Лиссабона Паулу Соуза.

Portuguese capital Lisbon’s iconic Gloria Funicular derailed, killing at least three people and injuring 20, according to local reports.#Lisbon #Funicular #Portugal pic.twitter.com/KHFvJ0mJrs — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) September 3, 2025

