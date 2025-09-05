Зеленский ответил на приглашение Путина приехать в Москву
Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на приглашение российского президента Владимира Путина провести двустороннюю встречу в Москве, сообщает Zakon.kz.
Вот что передает РБК со ссылкой на заявление Зеленского во время пресс-конференции после встречи "коалиции решительных" в Париже:
"Американские партнеры нам передали, что Путин пригласил меня в Москву. Я считаю, что когда хочешь, чтобы встречи не было, надо пригласить меня в Москву", – сказал Зеленский.
В то же время он отметил, что, если Россия начала говорить о встрече, то это уже неплохо.
"Но пока мы не видим их желания окончания войны. А взрослые лидеры со встречи такого уровня должны выходить с каким-то результатом, желательно – окончание войны", – заключил президент Украины.
Ранее Макрон сообщил о готовности 26 стран отправить военных в Украину.
