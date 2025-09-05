#АЭС в Казахстане
Мир

Зеленский ответил на приглашение Путина приехать в Москву

Президент Украины, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2025 05:19 Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на приглашение российского президента Владимира Путина провести двустороннюю встречу в Москве, сообщает Zakon.kz.

Вот что передает РБК со ссылкой на заявление Зеленского во время пресс-конференции после встречи "коалиции решительных" в Париже:

"Американские партнеры нам передали, что Путин пригласил меня в Москву. Я считаю, что когда хочешь, чтобы встречи не было, надо пригласить меня в Москву", – сказал Зеленский.

В то же время он отметил, что, если Россия начала говорить о встрече, то это уже неплохо.

"Но пока мы не видим их желания окончания войны. А взрослые лидеры со встречи такого уровня должны выходить с каким-то результатом, желательно – окончание войны", – заключил президент Украины.

Ранее Макрон сообщил о готовности 26 стран отправить военных в Украину.

Аксинья Титова
