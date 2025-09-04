Макрон сообщил о готовности 26 стран отправить военных в Украину
По информации France 24, об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи объединения в Париже.
"Действительно, сегодня у нас есть 26 стран, которые официально взяли на себя обязательства, несколько других еще смягчают свою позицию, но 26 стран взяли на себя обязательство разместить войска в Украине", – отметил он.
Данные меры предусмотрены в качестве гарантий безопасности для украинской стороны. По словам президента Франции, миротворческие силы будут присутствовать "на земле, на море и в воздухе".
Обязательства по обеспечению гарантий безопасности Украине возьмут на себя как европейские, так и азиатские члены "коалиции желающих". Он не перечислил, какие именно страны готовы предоставить гарантии.
По его словам, сейчас в инициативе участвуют 35 стран.
"В ближайшие дни мы завершим вопрос об американской поддержке в рамках гарантий безопасности, – сказал Эммануэль Макрон.
По его словам, уже прописано, что все члены "коалиции желающих", как в Европе, так и в Азии, со стороны Тихоокеанского региона, канадцы в частности, возьмут на себя ответственность.
Ранее сообщалось, что в Париже пройдет встреча Трампа, Зеленского и лидеров Европы.