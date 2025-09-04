#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
540.05
629.16
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
540.05
629.16
6.65
Мир

Макрон сообщил о готовности 26 стран отправить военных в Украину

Президенты Франции и Украины, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2025 02:30 Фото: Instagram/emmanuelmacron
Около 26 стран – участниц "коалиции желающих" выразили готовность отправить военный контингент на территорию Украины, сообщает Zakon.kz.

По информации France 24, об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи объединения в Париже.

"Действительно, сегодня у нас есть 26 стран, которые официально взяли на себя обязательства, несколько других еще смягчают свою позицию, но 26 стран взяли на себя обязательство разместить войска в Украине", – отметил он.

Данные меры предусмотрены в качестве гарантий безопасности для украинской стороны. По словам президента Франции, миротворческие силы будут присутствовать "на земле, на море и в воздухе".

Обязательства по обеспечению гарантий безопасности Украине возьмут на себя как европейские, так и азиатские члены "коалиции желающих". Он не перечислил, какие именно страны готовы предоставить гарантии.

По его словам, сейчас в инициативе участвуют 35 стран.

"В ближайшие дни мы завершим вопрос об американской поддержке в рамках гарантий безопасности, – сказал Эммануэль Макрон.

По его словам, уже прописано, что все члены "коалиции желающих", как в Европе, так и в Азии, со стороны Тихоокеанского региона, канадцы в частности, возьмут на себя ответственность.

Ранее сообщалось, что в Париже пройдет встреча Трампа, Зеленского и лидеров Европы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Шутка одноклассника обернулась реанимацией для 11-летнего ребенка
Мир
19:39, 04 сентября 2025
Шутка одноклассника обернулась реанимацией для 11-летнего ребенка
Кто из детей сопровождал глав государств в Китае
Мир
07:35, 04 сентября 2025
Кто из детей сопровождал глав государств в Китае
Новая прическа Греты Тунберг стала объектом шуток и вызвала скандал в Сети
Мир
06:16, 04 сентября 2025
Новая прическа Греты Тунберг стала объектом шуток и вызвала скандал в Сети
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: