Общество

Запрет на одежду, закрывающую лицо: что можно и нельзя носить казахстанцам

девушки, полицейский, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2025 17:34 Фото: polisia.kz
В Атырау полицейские разъяснили гражданам нормы закона о запрете на ношение одежды, закрывающей лицо. Об этом 11 сентября 2025 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Атырауской области, сообщает Zakon.kz.

С 12 июля в Казахстане вступили в силу законодательные изменения, запрещающие ношение в общественных местах одежды, полностью закрывающей лицо.

В этой связи сотрудники отдела местной полицейской службы управления полиции Атырау в рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия "Участок" провели разъяснительную работу для жителей в семейном парке развлечений "Keremet Park".

"Запрет распространяется исключительно на те виды одежды, которые полностью препятствуют идентификации личности. К ним, в частности, относятся маска и никаб. При этом традиционные головные уборы, не закрывающие лицо, такие как хиджаб, шейла, химар, аль-амира, под ограничения не подпадают. Также исключения предусмотрены для случаев, связанных с погодными условиями, медицинской необходимостью, исполнением служебных обязанностей, а также участия в спортивных и культурных мероприятиях", – уточнили сотрудники полиции.

Гражданам объяснили, что новые нормы не ограничивают их права и свободы, включая свободу вероисповедания, а направлены прежде всего на обеспечение общественной безопасности, упрощение процесса идентификации личности и поддержание общественного порядка.

"Новые требования – это важный шаг к укреплению общественной безопасности. Мы акцентируем внимание граждан на том, что их права будут соблюдены. Вместе с тем возможность идентификации личности имеет ключевое значение для обеспечения порядка и безопасности. Эти ограничения не затрагивают религиозные убеждения или личные взгляды. Напротив, их главная цель – защитить граждан, предотвратить правонарушения и облегчить установление личности в чрезвычайных ситуациях. Мы призываем жителей города с пониманием отнестись к этим нормам и внести свой вклад в общее дело безопасности", – отметил участковый инспектор полиции участкового пункта №12 Жеткиншек Сериков.

4 сентября 2025 года к казахстанцам обратились с важной информацией касательно запрета одежды, закрывающей лицо.

Динара Халдарова
Динара Халдарова
