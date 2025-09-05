#АЭС в Казахстане
Мир

Паразита длиной 18 сантиметров нашли в мозге жителя Китая

в Китае у мужчины в мозге нашли живого червя длиной 18 сантиметров, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2025 19:16 Фото: pixabay
Живого паразита длиной 18 см обнаружили в мозге жителя китайской провинции Хунань, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Mothership, в апреле 2024 года состояние здоровья мужчины начало ухудшаться. Он жаловался на инородный предмет в глазах и мозаичные пятна, плавающие в поле зрения. Осмотр у офтальмолога не выявил нарушений. Врачи обнаружили аномалии лишь на снимках, полученных при помощи магнитно-резонансной томографии. Они могли свидетельствовать о том, что в мозге находится некое инородное тело. Чтобы проверить это, требовалась операция.

Тогда, уточняет издание, мужчина предпочел обойтись без хирургического вмешательства. В конце июля 2025 года его состояние резко ухудшилось: начались обмороки, изо рта шла пена, случались судороги. На этот раз операцию все-таки провели и извлекли из черепной коробки пациента ленточного червя из рода Spirometra. Через 10 дней лечения и наблюдения мужчину выписали.

По словам пациента, много лет назад он поймал змею, вынул ее желчный пузырь и проглотил его сырым. Медики подозревают, что именно тогда в его организм попали личинки паразита.

Ранее сообщалось, что турист привез из Таиланда червя-паразита под кожей.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
