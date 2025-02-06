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Мир

Турист привез из Таиланда червя-паразита под кожей

Турист привез под кожей червя-паразита из Таиланда, фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2025 14:00 Фото: pixabay
В российской Чите врачи нашли у мужчины так называемую мигрирующую личинку, сообщает Zakon.kz. Она оставляет следы по траектории своего движения в виде нитевидных линий.

Как рассказал сайту "Чита.Ру" главный врач Краевой клинической инфекционной больницы Сергей Лукьянов, на днях к ним обратился мужчина, который приехал из Таиланда.

"У него мы диагностировали паразита, попавшего ему под кожу. Это так называемая мигрирующая личинка – Larva migrans. В анамнезе – отдыхал на пляже, лежал на песке", – рассказал Лукьянов.

Мигрирующая личинка – это группа инфекционных кожных заболеваний, связанных с поражением личинками гельминтов. Основным симптомом является дерматит в виде нитевидных линий, образуемых при передвижении возбудителя в верхних слоях дермы. Сыпь сопровождается сильным зудом, чаще всего поражаются нижние конечности.

По словам Сергея Лукьянова, в Таиланде есть существенные риски инфекционных заболеваний.

"В последние годы в связи с развитием туризма и разворота России в сторону Азии мы стали видеть те болезни, о которых раньше только слышали. И те болезни, которые нехарактерны для нашего климатического пояса, являются для нас экзотическими. В частности, в нашей больнице за последний год выявлено несколько случаев лихорадки денге – это вирусное заболевание, которое переносят комары. Все эти пациенты приехали из Таиланда. Также мы работаем плотно с коллегами из других регионов. В прошлом году они рассказали о шокирующем случае. Это произошло буквально совсем рядом, в Ангарске. У подростка был летальный исход от редкого заболевания – мелиоидоза. Это редкая бактерия Burkholderia pseudomallei, которую переносят в том числе слоны. И ребенок заразился как раз в Таиланде", – отметил врач.

Он добавил, что риски есть везде, но не нужно отказываться от путешествий. Однако, если вы вернулись из экзотической страны и у вас или вашего ребенка высокая температура, зуд в теле, потеря аппетита, слабость, то есть признаки инфекционного заболевания, необычные симптомы, необычные ощущения, нужно обращаться к врачам.

В начале 2025 года в Таиланде туристка скончалась после нападения слона. 

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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