У китаянки под веком нашли скопление червей-паразитов

Китайские врачи под веком у пациентки нашли скопление живых червей. Это произошло еще в 2022 году. После проведенного лечения симптомы исчезли. Офтальмологи только сейчас решили придать огласке этот случай. Однако как паразиты попали в глаз, эксперты так и не выяснили, сообщает Zakon.kz.

Согласно научной публикации, жительница Пекина обратилась к врачам с жалобами. Она отмечала ощущение инородного тела в глазах. При осмотре было выявлено повреждение роговицы. К сожалению, рекомендации и лечение не помогли. Пациентка вернулась в больницу через месяц: ее глаз покраснел и стал чесаться.

Тогда-то врачи и обнаружили под ее веком скопление живых червей. Их аккуратно извлекли и отправили в лабораторию.

Фото: bmcophthalmol.biomedcentral.com

ДНК-тест показал, что это Thelazia callipaeda, который вызывает паразитарную болезнь телязиоз.

Также женщине назначили очередное лечение и уже через неделю ее самочувствие значительно улучшилось, а через два месяца симптомы прошли.

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