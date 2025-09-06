В России заявили о готовности первой вакцины против рака
Российские ученые завершили разработку вакцины против онкологических заболеваний, которая показала безопасность и высокую эффективность, сообщает Zakon.kz.
Об этом в интервью "Известиям" сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.
По ее словам, в конце лета 2025 года ФМБА направило в Министерство здравоохранения документы для получения разрешения на клиническое применение препарата.
"Доклинические исследования подтвердили, что вакцина способна уменьшать размеры опухоли и замедлять ее рост на 60-80 процентов", – отметила Скворцова.
На первом этапе препарат планируется использовать для лечения колоректального рака. Кроме того, завершаются работы над вакцинами против глиобластомы и меланомы.
