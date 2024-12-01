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В России заявили о создании вакцины, которая побеждает рак и метастазы

лаборатория, анализы, медицина, фото - Новости Zakon.kz от 01.12.2024 15:34 Фото: pixabay
Новая вакцина полностью убирает меланомы и метастазы. Об успешных испытаниях рассказал Александр Гинцбург, который возглавляет российский центр, где разрабатывают лекарство, сообщает Zakon.kz

По его словам, доклинические исследования показали, что препарат убирает не только опухоль, но и метастазы. Об этом Гинцбург заявил в интервью РИА "Новости".

"В доклинике мы видим, что опухоль – меланома – просто рассасывается, исчезает, причем не только сама опухоль, но исчезает даже метастазирование. Я не исключаю, что у нас будут пациенты и на четвертой стадии", – сказал он.

В дальнейшем специалисты намерены проверить влияние препарата на другие виды онкологических заболеваний – рак легких, почек, поджелудочной железы. Для этого планируется привлекать онкологические институты.

По словам директора НИЦ имени Гамалеи, вакцина от рака будет персонализированной, то есть ее будут делать для каждого пациента индивидуально. Помогать в разработке будет искусственный интеллект – он проанализирует параметры опухоли и выдаст "чертеж" будущего препарата, и по нему специалисты в течение недели приготовят вакцину.

Рак – это болезнь, которая не щадит никого и приходит внезапно, заставляя человека столкнуться с вопросом жизни и смерти. Однако именно в такие моменты отчаяния проявляется сила человеческого духа. Zakon.kz поговорил с людьми, которые победили онкологию и вернулись к привычной жизни.

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