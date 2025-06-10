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Наука и технологии

Когда новое казахстанское лекарство от рака может пройти регистрацию, рассказали онкологи

Казахстан, лекарства, онкология , фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2025 13:12 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Глава Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии Ербол Бекмухамбетов на брифинге в СЦК 10 июня 2025 года высказался о новом лекарстве от рака, которое разрабатывают в РК, передает корреспондент Zakon.kz.

Ербол Бекмухамбетов отметил, что препарат проходит клинические испытания как в Институте онкологии, так и в ННОЦ (Национальный научный онкологический центр).

"Препарат предназначен для лечения пациентов, которые уже исчерпали все возможности современной химиотерапии. И на фоне того, что им неоднократно меняли схему лечения, есть продолженный рост. Это клиническое исследование еще проводится, не закончено. Клинические испытания второй фазы еще проходят. Здесь подбирается лучшая дозировка активного вещества, чтобы был лучший эффект и меньше побочных явлений. По завершению этих испытаний будет проведена процедура регистрации. Пока еще идут клинические испытания", – сказал он.

По его словам, препарат применяют пациенты с 4-ой стадией заболевания.

"Любая стабилизация процесса для нас уже это положительный эффект. Когда мы соберем полный клинический материал, мы обязательно доложим основательно про это со своей стороны. До конца года будет точно проводиться эта фаза испытаний, и уже потом результаты", – отметил спикер.

11 марта 2025 года министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек на брифинге в правительстве сообщил, что к концу 2025 года планируется зарегистрировать отечественное лекарство от рака.

14 августа 2024 года профессор Дос Сарбасов рассказал подробности о разработке казахстанского лекарства от рака.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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