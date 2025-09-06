Женщины в Афганистане остались под завалами из-за талибских запретов

31 августа в Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,0. Это случилось в нескольких провинциях горного и отдаленного востока. Спасатели не могут добраться до всех пострадавших под завалами и большинство из них – женщины, сообщает Zakon.kz.

По данным India Today, об этом рассказал глава делегации Международной федерации общества Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) в Афганистане Джой Сингхал.

"Последующие землетрясения вызвали много оползней и еще больше разрушений дорог. Это вызывает существенные задержки в доставке помощи и жизненно важных материалов пострадавшим, и чтобы добраться до тех, кому нужна медицинская помощь", – отметил он.

Сингхал подчеркнул, что еще до землетрясения жителям некоторых провинций приходилось добираться до медицинских учреждений по 4-5 часов.

"Рельеф и разрушения крайне осложняют нашу возможность помочь людям под завалами. И это причина, по которой мы не сможем спасти больше жизней. Так что люди сталкиваются с большим риском для их жизни из-за сложных условий этих операций", – пояснил он.

Также собеседник агентства добавил, что в таких условиях не получается использовать автомобильную технику, чтобы эвакуировать пострадавших из-под завалов.

При этом спасатели помогают в основном мужчинам, из-за чего многие женщины оставались под завалами. Дело в том, что раненые женщины ждали под завалами помощи других женщин или родственников мужского пола, так как новые нормы, установленные Талибаном, запрещают физический контакт между мужчинами и женщинами, не являющимися членами одной семьи.

В итоге раненые женщины ждали, пока к ним придут из соседних поселков и откопают. Тем же, у кого не было родственников мужского пола, спасатели помогали, но вытаскивали женщин за одежду, чтобы избежать контакта с кожей.

В данный момент зафиксировано, что землетрясение в Афганистане унесло жизни более 2200 человек, а еще по меньшей мере 3600 получили ранения. Сокращение финансирования также оказывает влияние на меры реагирования.