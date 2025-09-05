#АЭС в Казахстане
Мир

"Жертвы землетрясения": несколько тысяч человек погибли под завалами в Афганистане

Развалины, здания, город, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2025 07:17 Фото: pixabay
31 августа в Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,0. Это случилось в нескольких провинциях горного и отдаленного востока. Деревни были разрушены, а люди оказались под завалами, сообщает Zakon.kz.

По данным NBC News, число погибших в результате землетрясения в Афганистане возросло до 2205 человек, гуманитарные организации просят о помощи.

Большинство жертв зафиксировано в Кунаре, где многие живут в крутых речных долинах, разделенных высокими горами. Представитель Талибана Хамдулла Фитрат, предоставивший обновленную информацию о потерях в 2205 человек, сообщил, что спасательные и поисковые работы продолжаются.

"Установлены палатки для людей, продолжается доставка предметов первой помощи и предметов первой необходимости".

Пересеченная местность затрудняет спасательные работы. Руководство Талибана задействовало вертолеты и десантировало армейских коммандос для помощи выжившим. Сотрудники гуманитарных организаций сообщают, что им пришлось часами идти пешком, чтобы добраться до деревень, отрезанных оползнями и камнепадами.

Сокращение финансирования также оказывает влияние на меры реагирования. Норвежский совет по делам беженцев заявил, что в Афганистане у него менее 450 сотрудников, тогда как в 2023 году, когда в стране произошло последнее крупное землетрясение, их было 1100. У совета остался только один склад, а обновления запасов не было.

Есть ли среди жертв казахстанцы? В МИД прокомментировали ситуацию с погибшими от землетрясения в Афганистане.

Аксинья Титова
