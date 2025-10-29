#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
535.83
624.94
6.69
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
535.83
624.94
6.69
Спорт

Какое место занимает Казахстан после десяти дней Азиады-2025

Флаг Казахстана, спортсмен, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2025 05:40 Фото: НОК РК
В Бахрейне продолжаются юниорские Азиатские игры. Стало известно, какое место занимает Кахахстан после десяти дней соревнований на юношеских Азиатских играх-2025, сообщает Zakon.kz.

По данным sportarena.kz, пока сборная Казахстана занимает четвертое место в общем медальном зачете.

Сейчас спортсмены Казахстана выиграли 40 наград на турнире: 12 золотых, 15 серебряных и 23 бронзовые медали.

По-прежнему лидирует команда Китая, в активе которой 101 медаль: 48 золотых, 35 серебряных и 18 бронзовых. На втором месте расположился Узбекистан (19-5-17). Замыкает тройку лидеров сборная Таиланда (13-13-8).

Ранее сообщалось, что Казахстан завоевал вторую "бронзу" чемпионата мира по таеквондо в Китае.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Как изменилось положение Казахстана на Азиаде-2025 после 11-й золотой медали
06:58, 28 октября 2025
Как изменилось положение Казахстана на Азиаде-2025 после 11-й золотой медали
Легкоатлет из Казахстана установил рекорд юношеской Азиады
22:08, 26 октября 2025
Легкоатлет из Казахстана установил рекорд юношеской Азиады
Выяснилось, какое место занимает Казахстан в таблице на Азиатских играх в Бахрейне
05:40, 27 октября 2025
Выяснилось, какое место занимает Казахстан в таблице на Азиатских играх в Бахрейне
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: