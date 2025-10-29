Какое место занимает Казахстан после десяти дней Азиады-2025

В Бахрейне продолжаются юниорские Азиатские игры. Стало известно, какое место занимает Кахахстан после десяти дней соревнований на юношеских Азиатских играх-2025, сообщает Zakon.kz.

По данным sportarena.kz, пока сборная Казахстана занимает четвертое место в общем медальном зачете.

Сейчас спортсмены Казахстана выиграли 40 наград на турнире: 12 золотых, 15 серебряных и 23 бронзовые медали.

По-прежнему лидирует команда Китая, в активе которой 101 медаль: 48 золотых, 35 серебряных и 18 бронзовых. На втором месте расположился Узбекистан (19-5-17). Замыкает тройку лидеров сборная Таиланда (13-13-8).

Ранее сообщалось, что Казахстан завоевал вторую "бронзу" чемпионата мира по таеквондо в Китае.