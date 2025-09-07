Мозамбик построит электростанцию стоимостью 6 миллиардов долларов
Фото: pixabay
Мозамбик получил поддержку Всемирного банка на строительство гидроэлектростанции Мфанда-Нкува стоимостью 6 млрд долларов, сообщает Zakon.kz.
Это крупнейший энергетический проект на юге Африки за последние полвека. Станция мощностью 1500 мегаватт должна заработать в 2031 году и помочь сократить дефицит в 10 тыс. мегаватт в регионе, пишет ABC.
Хотя банк не финансирует стройку напрямую, он выделяет льготное финансирование на юридические и экологические вопросы, линии электропередачи, а также предоставляет гарантии и страхование рисков. Само строительство возьмут на себя TotalEnergies, Électricité de France и мозамбикская Hidroeléctrica de Cahora Bassa.
Президент Всемирного банка Аджай Банга заявил, что такие проекты становятся "движущей силой экономики" и позволяют странам уйти от зависимости от донорских денег.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript