Ущерб инфраструктуре Газы оценили в 18,5 миллиарда долларов

ООН и Всемирный банк опубликовали доклад о промежуточной оценке ущерба анклаву, в котором пришли к выводу, что инфраструктуре сектора Газа с октября 2023 года нанесен ущерб на сумму 18,5 млрд долларов, сообщает Zakon.kz.

Среди всех разрушенных зданий, по данным организаций, 72% составляют жилые дома, а еще 19% – это объекты критической инфраструктуры.

"Хотя физические разрушения в Газе серьезны во всех секторах экономики, наибольший ущерб нанесен жилищному сектору и населенным пунктам. По состоянию на конец января 2024 года построенной инфраструктуре Газы был нанесен прямой вред на сумму около 18,5 млрд долларов, что эквивалентно 97% общего валового внутреннего продукта (ВВП) Западного берега и сектора Газа в 2022 году", – говорится в докладе.

Отмечается, что это обострение палестино-израильского конфликта вызвало в секторе Газа беспроцентный гуманитарный кризис, который усиливается с большой скоростью. С октября 2023 года в анклаве погибло более 31 тыс. человек, 70% из них – женщины и дети. Также конфликт вынудил 1,7 млн жителей Газы стать беженцами, 1 млн человек остался без крова.



Как уточняется, все население анклава испытывает острую нехватку продовольствия, и сейчас именно эти люди составляют 80% всех голодающих мира. Также в Газе не хватает воды и топлива и почти 84% медицинских учреждений были серьезно повреждены или уничтожены и теперь не работают.

В отчете также сказано, что 17 тыс. детей Газы разлучены со своими семьями, и это ставит их под угрозу эксплуатации и насилия. Психологическое состояние всего населения сектора ухудшилось из-за продолжающихся военных действий, и особенно это заметно среди уязвимых социальных групп: женщин, детей, пожилых и людей с ограниченными возможностями здоровья.

Всемирный банк и ООН подчеркнули, что экономика Газы из-за военного конфликта пережила шок, который стал самым крупным в недавней мировой истории. Чтобы восстановить инфраструктуру и благосостояние населения анклава, потребуются годы постоянной работы в сферах строительства, налаживания работы социальной инфраструктуры и разминирования.

Ранее сообщалось, что число погибших при израильских ударах по сектору Газа достигло 32 782 человек.