В Мангистауской области мужчина, избивший супругу, избежал наказания

Житель Мангистауской области избил свою супругу и не понес наказания по закону, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Lada.kz со ссылкой на пресс-службу Каракиянского районного суда, инцидент произошел 21 октября дома. Известно, что телесные повреждения квалифицировали как повлекшие причинение легкого вреда здоровью.

"Во время судебных разбирательств потерпевшая заявила, что супруг возместил ей причиненный вред, и она примирилась с ним. Женщина попросила суд освободить мужа от уголовной ответственности и прекратить производство по делу", – говорится в сообщении.

Отмечается, что прокурор и адвокат поддержали прекращение преследования по закону в связи с примирением сторон.

В итоге агрессивного мужа освободили от ответственности на основании статьи 68 указанного кодекса.

Постановление еще не вступило в законную силу.

