Мир

Россияне смогут подать документы на американскую визу только в Астане и Варшаве

Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, туризм в Казахстане, туризм в Астану, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2025 06:25 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
С 6 сентября подать заявления на неиммиграционные визы США граждане России смогут теперь только в Астане или Варшаве, сообщает Zakon.kz.

Об этом сказано в сообщении на сайте Госдепартамента. Согласно новым правилам, заявители смогут подать документы в диппредставительства США только в стране своего гражданства или постоянного проживания.

Как следует из заявления Госдепа, граждане стран, где американские посольства и консульства не выдают визы, смогут подать документы только в определенных городах. Для каждой страны названы один-два города, опубликован соответствующий список.

Всего в списке перечислены 17 стран, гражданам которых придется ехать за визой в определенные города. В частности:

  • россияне смогут подать документы на визу в американские диппредставительства в Астане или Варшаве;
  • граждане Беларуси – в Вильнюсе и Варшаве;
  • украинские граждане – в Кракове и Варшаве;
  • граждане Афганистана смогут подать заявление в Исламабаде;
  • иранцы – в Дубае.

Фото: travel.state.gov

К неиммиграционным визам относятся: туристические визы (B-2), деловые (B-1), а также журналистские (I) и еще ряд других категорий. Ограничения не касаются заявителей на визы A, G, C-2, C-3, НАТО, визы дипломатического или официального типа.

Также визы в других посольствах могут выдавать в исключительных случаях. Например, по чрезвычайным гуманитарным, медицинским причинам или политическим причинам.

Также стало известно, что Казахстан хочет усложнить правила получения студенческих виз для иностранцев.

Алия Абди
Читайте также
Поезд с боеприпасами сошел с рельсов в Швеции
Мир
05:55, Сегодня
Поезд с боеприпасами сошел с рельсов в Швеции
В Корее мужчина без причины избил беззащитных прохожих
Мир
04:40, 08 сентября 2025
В Корее мужчина без причины избил беззащитных прохожих
В Стамбуле вспыхнули массовые акции протеста
Мир
03:23, 08 сентября 2025
В Стамбуле вспыхнули массовые акции протеста
