Россияне смогут подать документы на американскую визу только в Астане и Варшаве

С 6 сентября подать заявления на неиммиграционные визы США граждане России смогут теперь только в Астане или Варшаве, сообщает Zakon.kz.

Об этом сказано в сообщении на сайте Госдепартамента. Согласно новым правилам, заявители смогут подать документы в диппредставительства США только в стране своего гражданства или постоянного проживания.

Как следует из заявления Госдепа, граждане стран, где американские посольства и консульства не выдают визы, смогут подать документы только в определенных городах. Для каждой страны названы один-два города, опубликован соответствующий список.

Всего в списке перечислены 17 стран, гражданам которых придется ехать за визой в определенные города. В частности:

россияне смогут подать документы на визу в американские диппредставительства в Астане или Варшаве;

граждане Беларуси – в Вильнюсе и Варшаве;

украинские граждане – в Кракове и Варшаве;

граждане Афганистана смогут подать заявление в Исламабаде;

иранцы – в Дубае.

Фото: travel.state.gov

К неиммиграционным визам относятся: туристические визы (B-2), деловые (B-1), а также журналистские (I) и еще ряд других категорий. Ограничения не касаются заявителей на визы A, G, C-2, C-3, НАТО, визы дипломатического или официального типа.

Также визы в других посольствах могут выдавать в исключительных случаях. Например, по чрезвычайным гуманитарным, медицинским причинам или политическим причинам.

Также стало известно, что Казахстан хочет усложнить правила получения студенческих виз для иностранцев.