МИД подтвердил предстоящий визит американских чиновников в Казахстан

Министерство иностранных дел Казахстана подтвердило информацию о предстоящем визите чиновников Госдепартамента США, сообщает Zakon.kz.

На следующей неделе планируется визит специального посланника США по делам Южной и Центральной Азии Серхио Гора и заместителя государственного секретаря США Кристофера Ландау в Казахстан, сообщили в МИД РК 26 октября 2025 года.

В рамках визита стороны намерены обсудить широкий спектр вопросов двусторонней и региональной повестки, включая укрепление казахско-американского политического диалога и расширение торгово-экономического взаимодействия. Особое внимание будет уделено обеспечению региональной стабильности и безопасности, а также углублению взаимодействия в формате C5+1.

"Ожидается, что визит станет очередным подтверждением устойчивого характера стратегического партнерства между Казахстаном и США, основанного на принципах взаимного уважения, доверия и общих интересов в деле обеспечения устойчивого развития Центрально-Азиатского региона", – говорится в сообщении МИДа.

Ранее сообщалось, что высокопоставленные представители Госдепа США посетят Казахстан с 26 по 30 октября.