Виза в США: важное объявление сделали для казахстанцев

Дипломатическая Миссия США в Казахстане 21 апреля 2025 года распространила важную информация для планирующих получить неиммиграционную визу в Штаты, сообщает Zakon.kz.

Как указано в распространенной информации, начиная со 2 мая 2025 года консульские отделы в Астане и Алматы будут закрывать запись на визовые собеседования в 17:00 за три рабочих дня до даты собеседования.

"Для собеседований, назначенных на 2 мая, это означает, что вся визовая информация в форме DS-160 должна быть заполнена и отправлена не позднее 17:00 28 апреля. Если ваша форма DS-160 не соответствует этим требованиям, ваше собеседование будет отменено, вы будете отмечены как "не явившийся", и вам придется переназначить собеседование. Если вы назначили визовое собеседование через третье лицо/визового агента, вы несете ответственность за контакт с этим третьим лицом/визовым агентом, чтобы убедиться, что ваша форма DS-160 соответствует этим требованиям", – объяснили в посольстве.

3 апреля 2025 года стало известно, что госсекретарь США Марко Рубио распорядился проверять социальные сети отдельных заявителей на визы. А в феврале в МИД Казахстана порекомендовали тем, кто находится в США нелегально, самостоятельно покинуть страну и оформить документы – либо на грин-карту, либо на визу.