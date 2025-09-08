Джип въехал в толпу зрителей во время военного парада в Бразилии

В городе Бруски джип во время военного парада наехал на толпу людей, в результате чего пострадали четыре человека, включая пенсионерку и женщину с ребенком, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Último Segundo со ссылкой на мэрию, 75-летняя жительница города получила перелом лодыжки и травму позвоночника. Ее доставили в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. А 37-летняя женщина, находившаяся с ребенком на руках, попала в больницу с травмами легкой степени тяжести. Состояние ребенка характеризуется как удовлетворительное.

Отмечается, что несовершеннолетняя 14-летняя девочка также обратилась за медицинской помощью с жалобами на болевые ощущения в руке, однако госпитализации не потребовалось.

Местные власти подтвердили оказание необходимой помощи пострадавшим и начало служебной проверки. Уточняется, что транспортное средство не числится за воинскими подразделениями или муниципальными структурами, а принадлежит частному клубу автолюбителей.



Сам инцидент попал на видео и распространился в соцсети. На кадрах с места происшествия видно, как джип, двигавшийся за колонной военных, внезапно потерял управление и совершил наезд на зрителей, находившихся на тротуарной части. После столкновения женщина с ребенком упала на землю.

🚨🔰FIASCO | Desfile de 7 de setembro protagoniza cenas bizarras após um veículo antigo utilizado pelo Exército atropelar diversas pessoas, incluindo uma mulher com bebê de colo. Ainda não se sabe o que causou o acidente.



⚠️Conteúdo sensível! pic.twitter.com/sV6VqR3fGM — Politiquei Br (@Politiquei_Br) September 7, 2025

Ранее сообщалось, что два человека сильно пострадали в жестком ДТП в Алматы.