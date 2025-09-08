#АЭС в Казахстане
Мир

Джип въехал в толпу зрителей во время военного парада в Бразилии

ДТП на военном параде в Бразилии, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2025 19:58 Фото: скриншот видео
В городе Бруски джип во время военного парада наехал на толпу людей, в результате чего пострадали четыре человека, включая пенсионерку и женщину с ребенком, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Último Segundo со ссылкой на мэрию, 75-летняя жительница города получила перелом лодыжки и травму позвоночника. Ее доставили в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. А 37-летняя женщина, находившаяся с ребенком на руках, попала в больницу с травмами легкой степени тяжести. Состояние ребенка характеризуется как удовлетворительное.

Отмечается, что несовершеннолетняя 14-летняя девочка также обратилась за медицинской помощью с жалобами на болевые ощущения в руке, однако госпитализации не потребовалось.

Местные власти подтвердили оказание необходимой помощи пострадавшим и начало служебной проверки. Уточняется, что транспортное средство не числится за воинскими подразделениями или муниципальными структурами, а принадлежит частному клубу автолюбителей.

Сам инцидент попал на видео и распространился в соцсети. На кадрах с места происшествия видно, как джип, двигавшийся за колонной военных, внезапно потерял управление и совершил наезд на зрителей, находившихся на тротуарной части. После столкновения женщина с ребенком упала на землю.

Ранее сообщалось, что два человека сильно пострадали в жестком ДТП в Алматы.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
627 млн тенге за 16 лет на больничном: в Германии школа судится с педагогом
Мир
20:43, Сегодня
627 млн тенге за 16 лет на больничном: в Германии школа судится с педагогом
Арендовать "страшных людей" для решения конфликтов предложили в Японии
Мир
19:35, Сегодня
Арендовать "страшных людей" для решения конфликтов предложили в Японии
Анестезиолога во Франции подозревают в отравлении 30 пациентов из мести
Мир
18:16, Сегодня
Анестезиолога во Франции подозревают в отравлении 30 пациентов из мести
