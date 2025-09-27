#АЭС в Казахстане
Мир

Толпа буквально затоптала несколько десятков человек во время митинга в Индии

десятки людей погибли во время митинга в Индии, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2025 22:04 Фото: скриншот видео
23 человека стали жертвами во время давки людей на предвыборном митинге в южном штате Тамилнад в Индии. Толпа буквально затоптала погибших, сообщает Zakon.kz.

По данным The Morung Express, митинг, организованный партией актера Виджая, начался в 19:20 (18:50 по времени Астаны). Во время мероприятия внезапно отключилось электричество, из-за чего люди запаниковали и началась давка. Плохая вентиляция и переполненность помещений усугубили ситуацию. Отмечается, что машины скорой помощи с трудом могли добраться до места происшествия по пробкам.

По словам властей, пострадали 30 человек, среди них шестеро детей, а также пожилые люди. Несколько участников митинга остаются в критическом состоянии.

По другим источникам, на данный момент в давке погиб 31 человек, а 58 были госпитализированы.

Ранее сообщалось, что массовые протесты захлестнули Филиппины из-за коррупции.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
