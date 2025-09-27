Толпа буквально затоптала несколько десятков человек во время митинга в Индии

23 человека стали жертвами во время давки людей на предвыборном митинге в южном штате Тамилнад в Индии. Толпа буквально затоптала погибших, сообщает Zakon.kz.

По данным The Morung Express, митинг, организованный партией актера Виджая, начался в 19:20 (18:50 по времени Астаны). Во время мероприятия внезапно отключилось электричество, из-за чего люди запаниковали и началась давка. Плохая вентиляция и переполненность помещений усугубили ситуацию. Отмечается, что машины скорой помощи с трудом могли добраться до места происшествия по пробкам.

По словам властей, пострадали 30 человек, среди них шестеро детей, а также пожилые люди. Несколько участников митинга остаются в критическом состоянии.

По другим источникам, на данный момент в давке погиб 31 человек, а 58 были госпитализированы.

#WATCH | Karur stampede: Former Tamil Nadu Minister and DMK leader V Senthil Balaji arrived at Government Medical College and Hospital, Karur



He said, "Till now, 31 people have died in the stampede and 58 people have been admitted. After the stampede incident, the CM immediately… pic.twitter.com/kxMmMEGLeS — ANI (@ANI) September 27, 2025

Ранее сообщалось, что массовые протесты захлестнули Филиппины из-за коррупции.