Толпа буквально затоптала несколько десятков человек во время митинга в Индии
По данным The Morung Express, митинг, организованный партией актера Виджая, начался в 19:20 (18:50 по времени Астаны). Во время мероприятия внезапно отключилось электричество, из-за чего люди запаниковали и началась давка. Плохая вентиляция и переполненность помещений усугубили ситуацию. Отмечается, что машины скорой помощи с трудом могли добраться до места происшествия по пробкам.
По словам властей, пострадали 30 человек, среди них шестеро детей, а также пожилые люди. Несколько участников митинга остаются в критическом состоянии.
По другим источникам, на данный момент в давке погиб 31 человек, а 58 были госпитализированы.
#WATCH | Karur stampede: Former Tamil Nadu Minister and DMK leader V Senthil Balaji arrived at Government Medical College and Hospital, Karur— ANI (@ANI) September 27, 2025
He said, "Till now, 31 people have died in the stampede and 58 people have been admitted. After the stampede incident, the CM immediately… pic.twitter.com/kxMmMEGLeS
