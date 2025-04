Джип въехал в толпу людей на фестивале в Канаде: есть погибшие

По информации CBC News, инцидент произошел вечером 26 апреля возле пересечения Фрейзер-стрит и Восточной 41-й авеню, где проходила вечеринка в честь Дня Лапу-Лапу.

Правоохранительные органы добавили, что дополнительная информация по делу будет опубликована по мере продвижения расследования.

По словам свидетелей происшествия, водителю было около 20 лет на вид, он вел себя странно и был похож на психически больного человека.

The driver of the vehicle who drove into the Lapu Lapu Festival in Vancouver, Canada earlier, killing and injuring several people, has since been detained by police. Witnesses at the scene state that he appears to be a 20-year-old Asian male and possibly mentally challenged in… pic.twitter.com/a9Emv6Vcdu