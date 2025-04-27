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Мир

Джип въехал в толпу людей на фестивале в Канаде: есть погибшие

полиция , фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2025 10:44 Фото: pixabay
На уличном фестивале в Ванкувере (Канада) внедорожник въехал в толпу людей, в результате чего погибли и пострадали несколько человек, сообщает Zakon.kz.

По информации CBC News, инцидент произошел вечером 26 апреля возле пересечения Фрейзер-стрит и Восточной 41-й авеню, где проходила вечеринка в честь Дня Лапу-Лапу.

"Несколько человек погибли, еще несколько получили ранения после того, как автомобиль въехал в толпу на уличном фестивале в субботу вечером. Водитель задержан", – сообщил CBC News со ссылкой на данные полиции.

Правоохранительные органы добавили, что дополнительная информация по делу будет опубликована по мере продвижения расследования.

По словам свидетелей происшествия, водителю было около 20 лет на вид, он вел себя странно и был похож на психически больного человека.

Ранее сообщалось, что мощный взрыв прогремел в порту Бендер-Аббас на юге Ирана. Власти сообщили о четверых погибших и более чем 500 пострадавших.

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Андрей Дюсупов
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