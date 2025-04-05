Мотоциклист въехал в толпу зрителей во время гонки в Чехии

На юге Чехии во время мотокросса у города Нетолице один из участников наехал на толпу зрителей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Novinky, инцидент произошел около 15:00 (19:00 по Астане) во время первенства Южночешского края по мотокроссу. Отмечается, что один из мотоциклистов не справился с управлением и вылетел с трассы.

Известно, что в результате инцидента пострадала несовершеннолетняя девушка, которая наблюдала за гонкой. Ее госпитализировали на вертолете.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что автомобиль въехал в толпу протестующих в Сербии.