#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
504.34
556.34
5.97
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
504.34
556.34
5.97
Мир

Мотоциклист въехал в толпу зрителей во время гонки в Чехии

участник мотокросса въехал в толпу зрителей в Чехии, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2025 22:37 Фото: X(Twitter)/@PolicieCZ
На юге Чехии во время мотокросса у города Нетолице один из участников наехал на толпу зрителей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Novinky, инцидент произошел около 15:00 (19:00 по Астане) во время первенства Южночешского края по мотокроссу. Отмечается, что один из мотоциклистов не справился с управлением и вылетел с трассы.

Известно, что в результате инцидента пострадала несовершеннолетняя девушка, которая наблюдала за гонкой. Ее госпитализировали на вертолете.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что автомобиль въехал в толпу протестующих в Сербии.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Разрушения ошеломляют: в Мьянме вновь выросло число погибших в результате землетрясения
Мир
21:20, Сегодня
Разрушения ошеломляют: в Мьянме вновь выросло число погибших в результате землетрясения
В США арестовали друга Леонардо Ди Каприо
Мир
19:48, Сегодня
В США арестовали друга Леонардо Ди Каприо
В торговых войнах не будет победителей: Китай призвал США решать споры через диалог
Мир
19:08, Сегодня
В торговых войнах не будет победителей: Китай призвал США решать споры через диалог
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: