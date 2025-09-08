627 млн тенге за 16 лет на больничном: в Германии школа судится с педагогом

В немецком городе Везель учительница 16 лет провела на больничном, получая полную зарплату, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oddity Central, на больничный она вышла в 2009 году. При зарплате около 6,1 тыс. евро (более 3,8 млн тенге) в итоге за весь срок сумма составила около миллиона евро (около 627 млн тенге).

Инцидент стал общеизвестен, когда новое руководство школы потребовало у нее пройти медицинское освидетельствование, учительница подала в суд на работодателя. Однако суд отклонил ее иск и обязал выплатить 2,5 тыс. евро (около 1,5 млн тенге) судебных издержек.

Отмечается, что суд охарактеризовал ситуацию как "поистине непостижимую", учитывая, что педагог профессионального колледжа в Везеле за 16 лет ни разу не появлялась на работе, но ежемесячно предоставляла больничные листы.

По немецкому законодательству, учителя имеют статус государственных служащих и сохраняют право на полную зарплату при неограниченном больничном. Однако в этом случае было установлено, что женщина за время отсутствия на работе основала медицинский стартап, что является серьезным нарушением правил.

