Собирала 40 лет: дропперы забрали у пенсионерки 16 млн тенге в Кокшетау

В Кокшетау полицейские задержали двух дропперов. Они забрали у пенсионерки 16 миллионов тенге, сообщает Zakon.kz.

По информации ДП, курьеры специально приехали в Кокшетау из соседней области.



"Первой жертвой дропперов стала 71-летняя женщина, которая поверив неизвестным, передала посредникам 9 миллионов тенге, 11 400 долларов США и более 1 000 евро. Эти сбережения, пенсионерка собирала на протяжении 40 лет, и лишилась их всего после одного звонка", – рассказали в полиции.

5 октября женщине вечером позвонили мошенники, он сообщили, что ее сестра, проживающая в другой стране, попала в ДТП и ей необходимо возместить ущерб в размере 7 миллионов тенге.

Как отметила пострадавшая, что голос звонившей был похож на голос племянницы. Далее лже-следователи еще в течение некоторого времени убеждали ее в необходимости отдать деньги и даже провели нехитрые "следственные действия": вместе написали несколько заявлений.

Спустя несколько часов к дому женщины подошел один из задержанных и забрал первоначальную сумму – 7 млн тенге.

Понимая что обмануть пенсионерку легко, мошенники вынудили ее отдать этому же курьеру и оставшиеся сбережения: 2 млн тенге, доллары США и евро, якобы для проведения операции.

"Следуя инструкциям, женщина передала деньги, при этом послушав "следователя" не звонила сестре и племяннице до самого утра, думая что проводится операция после ДТП. Только наутро после того как позвонила сама сестра, пенсионерка поняла что стала жертвой обмана", – рассказали в полиции.

14 октября на аналогичную уловку с ДТП с участием родственницы, попала другая пенсионерка. Пожилая женщина передала курьеру 870 тыс. тенге в качестве возмещения ущерба другим участникам аварии.

Как отметили в ведомстве, по обоим фактам полицейские начали досудебные расследования. Согласно показаниям подозреваемых деньги они сразу же передали на указанные счета, оставив себе определенный процент.

В настоящее время расследование продолжается.

Ранее в Алматы пенсионерка поверила телефонным мошенникам, которые рассказали выдуманную историю, якобы ее дочь попала в ДТП. У пожилой женщины выманили 25 тысяч долларов и пять тысяч евро.