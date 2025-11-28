Туристы купили мышь и убили ради скидки в отеле

Сотрудник иностранного отеля рассказал один из самых худших случаев из своей работы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет People, в тот раз ночью ему поступил звонок от гостей. Туристы утверждали, что заметили в номере мышь, и теперь не чувствуют себя безопасно. Они также требовали связаться с руководством.

Отмечается, что метрдотель предложил переселить их в другой номер, но постояльцы отказались и настаивали на приглашении менеджера. Кроме того, они не смогли ответить на вопрос из-за чего отказались от другого номера. Именно тогда, по словам работника, он заподозрил, что гости лгут. Тогда администратор оставил записку для начальства с просьбой разобраться в ситуации утром.

Согласно данным издания, на следующий день гости выехали около 06:00, менеджер прибыл в отель позже и поднялся в номер вместе с ночным дежурным. Там они обнаружили мышь со свернутой шеей. Приглашенный санитар заявил, что этот вид мышей не водится в районе, где находится отель. По его словам, животное было куплено в местном зоомагазине.

"Эти люди купили мышь, принесли ее в номер, утопили, а потом свернули ей шею", – написал мужчина на популярном форуме.

В итоге сотрудник вернул гостям всю сумму, но добавил их в список "не сдавать", опасаясь негативных отзывов.

