#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
512.53
592.43
6.53
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
512.53
592.43
6.53
Мир

Туристы купили мышь и убили ради скидки в отеле

туристы купили мышь и убили ради скидки в отеле, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2025 21:16 Фото: pixabay
Сотрудник иностранного отеля рассказал один из самых худших случаев из своей работы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет People, в тот раз ночью ему поступил звонок от гостей. Туристы утверждали, что заметили в номере мышь, и теперь не чувствуют себя безопасно. Они также требовали связаться с руководством.

Отмечается, что метрдотель предложил переселить их в другой номер, но постояльцы отказались и настаивали на приглашении менеджера. Кроме того, они не смогли ответить на вопрос из-за чего отказались от другого номера. Именно тогда, по словам работника, он заподозрил, что гости лгут. Тогда администратор оставил записку для начальства с просьбой разобраться в ситуации утром.

Согласно данным издания, на следующий день гости выехали около 06:00, менеджер прибыл в отель позже и поднялся в номер вместе с ночным дежурным. Там они обнаружили мышь со свернутой шеей. Приглашенный санитар заявил, что этот вид мышей не водится в районе, где находится отель. По его словам, животное было куплено в местном зоомагазине.

"Эти люди купили мышь, принесли ее в номер, утопили, а потом свернули ей шею", – написал мужчина на популярном форуме.

В итоге сотрудник вернул гостям всю сумму, но добавил их в список "не сдавать", опасаясь негативных отзывов.

Ранее сообщалось, что туристов на Шри-Ланке хотят наказывать за нежелательный контент.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Манекен вместо покойника: абсурдную схему пытался провернуть индиец ради денег
21:49, Сегодня
Манекен вместо покойника: абсурдную схему пытался провернуть индиец ради денег
Турист ради фотографии оказался в пасти крокодила на территории отеля в Мексике
20:59, 08 сентября 2025
Турист ради фотографии оказался в пасти крокодила на территории отеля в Мексике
Туристы подрались в испанском отеле и напали на полицейского
21:44, 18 сентября 2024
Туристы подрались в испанском отеле и напали на полицейского
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: