Мир

Американская медсестра спасла захмелевшего детеныша енота

медсестра спасла пьяного енота в США, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2025 22:10 Фото: pixabay
В Кентукки медсестра Мисти Комбс спасла пьяного детеныша енота с помощью сердечно-легочной реанимации, сообщает Zakon.kz.

По информации UPI, женщина заметила на парковке паникующую самку енота. Вместе с коллегами она проследила за животным и нашла двух ее детенышей, попавших в ловушку в мусорном баке возле винокурни. Одного малыша удалось поднять на поверхность с помощью лопаты, но второй лежал без движения, лицом вниз в воде.

"Я начала делать ему сердечно-легочную реанимацию", – рассказала Комбс.

Отмечается, что сотрудники службы охраны рыбных ресурсов и дикой природы доставили енота в ветеринарную клинику доктора. Врач подтвердил, что малыш действительно был пьян: он наелся ферментированных фруктов. Животному ввели жидкости и оставили в клинике на ночь.

Как уточняется, на следующий день енот, получивший кличку Отис Кэмпбелл – в честь персонажа, городского пьяницы из культового американского шоу The Andy Griffith Show, был возвращен на парковку.

Согласно данным издания, Комбс доверили выпустить его обратно в дикую природу, где он воссоединился с матерью и братьями.

"Я была поражена, что он выжил. Это удивительное чувство – видеть живым существо, которому ты помог вернуться к жизни", – поделилась медсестра.

Ранее аномальную эволюцию животных из-за влияния человека зафиксировали во Франции.

Елена Беляева
Елена Беляева
