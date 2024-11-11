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Ирландец признался в убийстве американской медсестры в Будапеште

Задержание, задержанный, наручники, правонарушение, преступление, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2024 06:38 Фото: pexels
Ирландец подозревается в убийстве 31-летней американской медсестры во время "интимной встречи" в его квартире в Будапеште. Он избавился от ее тела в лесу, сообщает Zakon.kz.

По информации Sky News, среди поисковых запросов подозреваемого в интернете были запросы о том, как избавиться от трупа и едят ли свиньи мертвечину.

Венгерская полиция сообщила, что Маккензи Михальски из Портленда в американском штате Орегон убили после встречи с 37-летним мужчиной в ночном клубе, когда она находилась в отпуске в этом городе.

Сотрудники полиции сообщили, что он замел следы в своей съемной квартире в венгерской столице и положил тело потерпевшей в шкаф, а затем в чемодан.

Ирландец признался в убийстве американской медсестры в Будапеште, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2024 06:38

Фото: Facebook/Найти Маккензи Михальски

По предварительной версии, он арендовал машину и проехал 150 км до озера Балатон, избавившись от тела в лесистой местности недалеко от деревни Сиглигет.

На видеозаписи, опубликованной полицией, видно, как подозреваемый ведет к месту, где он оставил тело.

Подозреваемый утверждает, что убийство было несчастным случаем.

Ранее Международный уголовный суд (МУС) начал расследование по обвинению собственного главного прокурора Карима Хана в сексуальных домогательствах.

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