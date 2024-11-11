Ирландец признался в убийстве американской медсестры в Будапеште
По информации Sky News, среди поисковых запросов подозреваемого в интернете были запросы о том, как избавиться от трупа и едят ли свиньи мертвечину.
Венгерская полиция сообщила, что Маккензи Михальски из Портленда в американском штате Орегон убили после встречи с 37-летним мужчиной в ночном клубе, когда она находилась в отпуске в этом городе.
Сотрудники полиции сообщили, что он замел следы в своей съемной квартире в венгерской столице и положил тело потерпевшей в шкаф, а затем в чемодан.
Фото: Facebook/Найти Маккензи Михальски
По предварительной версии, он арендовал машину и проехал 150 км до озера Балатон, избавившись от тела в лесистой местности недалеко от деревни Сиглигет.
На видеозаписи, опубликованной полицией, видно, как подозреваемый ведет к месту, где он оставил тело.
Подозреваемый утверждает, что убийство было несчастным случаем.
Ранее Международный уголовный суд (МУС) начал расследование по обвинению
собственного главного прокурора Карима Хана в сексуальных
домогательствах.