История с енотом из винного магазина получила продолжение

Пьяный енот, который разгромил магазин с алкогольной продукцией в США, снова появился в информационном поле, сообщает Zakon.kz.

В начале декабря в один из винных магазинов в штате Вирджиния проник енот. Хвостатый устроил там погром и благополучно уснул в туалете. Только этот случай не прошел для него бесследно. Теперь он стал интернет-звездой.

Так, пушистый вандал вдохновил компанию Virginia ABC на выпуск трех коктейлей, посвященных этой истории.

Following the sober ride home for our woodland friend, Virginia ABC employees discovered 3 delicious recipe recommendations!



Midnight Masked Gin Fizz, a lively cocktail that’s equal parts citrus sparkle and berry mischief. https://t.co/YIZtlZMPos#virginiaabc #trashpanda pic.twitter.com/KCy6gbkfF9 — Virginia ABC (@VirginiaABC) December 4, 2025

Также с енотом уже выпускают мерч и рекламные ролики.

"Уснул пьяным в туалете, а проснулся звездой", – отмечают интернет-пользователи.

После случая с енотом в пивной бар Новой Зеландии заполз тюлень и устроил переполох среди гостей.