Мир

История с енотом из винного магазина получила продолжение

Енот уснул в магазине США, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2025 08:27 Фото: Х/VirginiaABC
Пьяный енот, который разгромил магазин с алкогольной продукцией в США, снова появился в информационном поле, сообщает Zakon.kz.

В начале декабря в один из винных магазинов в штате Вирджиния проник енот. Хвостатый устроил там погром и благополучно уснул в туалете. Только этот случай не прошел для него бесследно. Теперь он стал интернет-звездой.

Так, пушистый вандал вдохновил компанию Virginia ABC на выпуск трех коктейлей, посвященных этой истории.

Также с енотом уже выпускают мерч и рекламные ролики.

"Уснул пьяным в туалете, а проснулся звездой", – отмечают интернет-пользователи.

После случая с енотом в пивной бар Новой Зеландии заполз тюлень и устроил переполох среди гостей.

Фото Алия Абди
Алия Абди
