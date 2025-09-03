Аномальную эволюцию животных из-за влияния человека зафиксировали во Франции

Ученые из Университета Монпелье во Франции заявили, что деятельность человека за последние тысячи лет изменила размеры животных в противоположных направлениях: дикие виды стали мельче, а домашние – значительно крупнее, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Proceedings of the National Academy of Sciences, эксперты проанализировали более 225 тыс. костей из 311 археологических памятников Средиземноморской Франции, охватывающих последние восемь тысяч лет. Специалисты сравнивали размеры костей и зубов у диких животных (лис, зайцев, оленей) и домашних (коз, коров, свиней, овец, кур), а также учитывали климат, растительность и характер землепользования.

Согласно результатам научной работы, на протяжении около семи тысяч лет размеры диких и домашних животных менялись синхронно – в зависимости от окружающей среды и человеческой активности. Но около тысячи лет назад, в Средневековье, произошел резкий разрыв: домашних животных начали целенаправленно разводить ради мяса и молока, и они стали заметно крупнее. Дикие же животные, наоборот, уменьшились в размерах под давлением охоты и утраты местообитаний.

"Наши результаты показывают, что до последнего тысячелетия на морфологию домашних животных влияла в основном естественная среда. Размер тела является чувствительным индикатором системных изменений, отражая как устойчивость, так и уязвимость в отношениях человека, животных и экосистемы", – заявили авторы.

По их словам, полученные данные важны не только для понимания истории взаимодействия человека и животных, но и для современных программ по охране природы.

Ранее ученые Японии и Австрии провели эксперимент, чтобы оценить, способны ли собаки судить о доброте человека.