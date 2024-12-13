Макрон назначил нового премьер-министра Франции

13 декабря 2024 года спустя неделю после того, как парламент отстранил премьер-министра Мишеля Барнье, президент Франции Эммануэль Макрон назначил на его место Франсуа Байру, сообщает Zakon.kz.

Политик Байру возглавляет центристскую партию MoDem, которая была союзницей Макрона с тех пор, как он пришел к власти в ходе предвыборной кампании 2017 года, пишет Lemonde.

73-летний Байру был оправдан в феврале после семилетнего дела о мошенническом найме парламентских помощников его партией, что открыло возможность вернуться в правительство. В 2017 году он был первым министром юстиции Макрона, но был заменен всего через месяц из-за этических проблем в этом деле.

Перед Байру стоит задача по формированию Кабинета, который сможет пережить вотум недоверия в разделенном парламенте и разработать бюджет на 2025 год. Ожидается, что новый Кабинет будет представлен позднее.

Байру станет четвертым премьер-министром Франции в 2024 году, что является рекордом с момента создания Пятой республики. В январе Макрон заменил Элизабет Борн, вторую в истории Франции женщину-премьер-министра, на Габриэля Атталя, самого молодого человека, занимавшего эту должность.

4 декабря 2024 года в нижней палате парламента (Национальном собрании) Франции проголосовали за резолюцию о недоверии правительству премьер-министра Мишеля Барнье.

5 декабря Эмманюэль Макрон заявил о том, что останется на посту президента страны до окончания срока полномочий в 2027 году.