Бездомный пес покорил Эльбрус

Бездомный пес составил компанию группе туристов и вместе с ними покорил самую высокую горную вершину Европы, сообщает Zakon.kz.

Российский горный инструктор по имени Стас на своей страничке в соцсетях рассказал о необычном походе на Эльбрус, в котором компанию им составил бездомный пес. "Упавший на хвост" четырехлапый турист вполне остался доволен восхождением. Об этом свидетельствует его прекрасное и бодрое самочувствие на вершине.

"Меня зовут Стас, я инструктор-проводник и работаю на Эльбрусе. Во время восхождения с группой к нам прибилась собака. Пес вышел с нами в девять часов вечера от приюта, шел всю ночь и в 8:30 поднялся на западную вершину Эльбруса. Дискомфорта он не испытывал, бегал на 5600, как на равнине", – написал автор публикации.

Юзеры похвалили пушистого героя и запереживали за его судьбу:

Видно, что молодой еще. Пусть ему найдется любящий хозяин.

Сладкий. Пусть у него все будет хорошо и всегда будут хорошие бутерброды.

Надеюсь, вы обратно проследили, чтобы он спустился.

После этого вы обязаны его забрать себе.

Самый верный проводник в беде не бросит, зачем в горах не спросит.

