Бездомный пес покорил Эльбрус

Бездомный пес покорил Эльбрус, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2025 15:56 Фото: скриншот из видео
Бездомный пес составил компанию группе туристов и вместе с ними покорил самую высокую горную вершину Европы, сообщает Zakon.kz.

Российский горный инструктор по имени Стас на своей страничке в соцсетях рассказал о необычном походе на Эльбрус, в котором компанию им составил бездомный пес. "Упавший на хвост" четырехлапый турист вполне остался доволен восхождением. Об этом свидетельствует его прекрасное и бодрое самочувствие на вершине.

"Меня зовут Стас, я инструктор-проводник и работаю на Эльбрусе. Во время восхождения с группой к нам прибилась собака. Пес вышел с нами в девять часов вечера от приюта, шел всю ночь и в 8:30 поднялся на западную вершину Эльбруса. Дискомфорта он не испытывал, бегал на 5600, как на равнине", – написал автор публикации.

Юзеры похвалили пушистого героя и запереживали за его судьбу:

  • Видно, что молодой еще. Пусть ему найдется любящий хозяин.
  • Сладкий. Пусть у него все будет хорошо и всегда будут хорошие бутерброды.
  • Надеюсь, вы обратно проследили, чтобы он спустился.
  • После этого вы обязаны его забрать себе.
  • Самый верный проводник в беде не бросит, зачем в горах не спросит.

Российская альпинистка Людмила Коробешко, третья в истории России женщина, взошедшая на Эверест, назвала главные горы-убийцы на планете.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
