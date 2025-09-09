#АЭС в Казахстане
Мир

Демократы раскрыли, как Трамп мог поздравить Эпштейна с днем рождения

Президент США, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2025 05:59 Фото: whitehouse
8 сентября демократы из Комитета по надзору Палаты представителей опубликовали = письмо сексуального характера Джеффри Эпштейну. Предположительно, его подписал президент США Дональд Трамп, но он это отрицает, сообщает Zakon.kz.

По данным NDTV, письмо было включено в альбом 2003 года, составленный ко дню рождения Эпштейна, предполагаемого торговца людьми. Президент отрицает какую-либо причастность к этому. Демократы в Комитете по надзору Палаты представителей получили копию альбома в понедельник в составе пакета документов из наследства Эпштейна.

Трамп заявил, что не писал письмо и не создавал рисунок пышнотелой женщины. Он подал иск на 10 миллиардов долларов против The Wall Street Journal за публикацию статьи о предполагаемом письме.

Белый дом не сразу отреагировал на сообщение с просьбой прокомментировать ситуацию.

После публикации письма заместитель главы аппарата Белого дома Тейлор Будович разместил на сайте X фотографии подписи Трампа и отметил материнскую корпорацию The Wall Street Journal, News Corp., написав:

"Пора @newscorp открыть эту чековую книжку, это не его подпись. КЛЕВЕТА!"

Трамп отрицал, что написал письмо и создал рисунок, назвав сообщение об этом "ложным, злонамеренным и клеветническим".

"Это не мои слова, не мой стиль речи. И я не рисую картины", – сказал Трамп.

Письмо с именем и подписью Трампа включает текст, обрамленный нарисованным от руки контуром фигуры женщины с пышными формами.

"Друг – это прекрасно. С днем рождения! И пусть каждый день приносит еще один чудесный секрет!", – говорится в письме.
  • Эпштейн, богатый и влиятельный финансист, покончил с собой в тюрьме Манхэттена в 2019 году, ожидая суда по обвинению в сексуализированном насилии и торговле людьми в отношении десятков несовершеннолетних девочек.
  • Дело было возбуждено более десяти лет спустя после того, как он тайно заключил сделку с федеральными прокурорами Флориды, чтобы снять с себя почти идентичные обвинения.
  • Эпштейна обвиняли в том, что он платил несовершеннолетним девочкам сотни долларов наличными за массаж, а затем совершал над ними развратные действия.

Связи Трампа с Эпштейном хорошо задокументированы, хотя, по его словам, они рассорились два десятилетия назад. Он также заявил, что выгнал финансиста из своего частного клуба во Флориде после того, как Эпштейн неоднократно предавал его, нанимая людей, которые работали на него.

Президенту не было предъявлено обвинений в неправомерном поведении в связи с их социальными отношениями.

Ранее сообщалось о том, что Трампа освистали на финале Us Open.

Аксинья Титова
