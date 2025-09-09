#АЭС в Казахстане
Мир

В Дохе прогремели взрывы: Израиль сообщил об ударе по лидерам ХАМАС

Авиаудар, Израиль, Катал, Доха , фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2025 18:53 Фото: pixabay
9 сентября в столице Катара Дохе произошла серия взрывов, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил корреспондент Axios Барак Равид со ссылкой на израильских официальных лиц, удары были направлены против представителей движения ХАМАС.

Израильская армия подтвердила проведение "точечного удара" по высшему руководству группировки. В заявлении ЦАХАЛ отмечается, что целью операции стали лица, которых считают ответственными за нападение 7 октября 2023 года и продолжающими руководить действиями против Израиля.

"Перед атакой были предприняты меры по минимизации угрозы для мирного населения, включая использование высокоточных боеприпасов и дополнительной разведывательной информации", – говорится в сообщении армии.

При этом военные не уточнили, какое именно место подверглось удару.

По данным высокопоставленного источника "Аль-Джазиры" в ХАМАС, атака произошла в момент встречи руководителей организации в Дохе. На переговорах, как утверждается, обсуждалось предложение президента США Дональда Трампа о прекращении огня в Газе.

Ранее сообщалось, что Израиль нанес удары по президентскому дворцу в Йемене. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
