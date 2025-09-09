#АЭС в Казахстане
Мир

Израиль нанес авиаудар по Дохе: что известно к этому часу

Доха, Катар, Израиль, авиаудар, ХАМАС , фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2025 19:53 Фото: pixabay
9 сентября в столице Катара Дохе прогремела серия взрывов, которые, по данным Израиля, были направлены против представителей движения ХАМАС. Что известно к этому часу – в материале Zakon.kz.
  • В результате израильского удара по столице Катара Дохе убиты глава политбюро ХАМАС Халед Машаль, лидер группировки в секторе Газа Халиль аль-Хайя, а также член движения Захер Джабарин, сообщает Al Arabiya со ссылкой на источник в ХАМАС.
  • Для ударов по Дохе Израиль использовал около 15 самолетов и сбросил более 10 боеприпасов туда, где находилось руководство ХАМАС, сообщило израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ".
  • Израиль самостоятельно инициировал и провел операцию против лидеров радикального палестинского движения ХАМАС и берет всю ответственность за нее на себя.
  • В Дохе шли переговоры по мирному соглашению между Израилем и ХАМАС. После ударов они были приостановлены.
  • Посольство США в Катаре в своих соцсетях сообщило, что ввело защитный режим в зданиях дипмиссии, а также рекомендовало находящимся в стране гражданам не выходить на улицы.
  • Руководство Катара решительно осуждает удары ВВС Израиля по лидерам ХАМАС в Дохе, заявил представитель катарского МИД Маджед аль-Ансари. Об этом пишет The Times of Israel. "Государство Катар, решительно осуждая эту атаку, подтверждает, что не будет терпеть это безрассудное поведение Израиля и его продолжающиеся попытки вмешиваться в региональную безопасность. Начато расследование на высшем уровне, и о подробностях будет объявлено, как только они появятся", – заявил аль-Ансари.

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев 9 сентября осудил военную акцию израильских властей в Дохе. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
