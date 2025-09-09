#АЭС в Казахстане
События

Токаев осудил военную акцию Израиля в Дохе

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2025 18:56 Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев 9 сентября осудил военную акцию израильских властей в Дохе, столице Катара, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в Акорде. 


"Какими бы целями ни были мотивированы эти действия, они недопустимы, поскольку явно попирают суверенные права катарского государства и идут вразрез с принципами международного права", – говорится в сообщении. 

9 сентября в столице Катара Дохе произошла серия взрывов. Израильская армия подтвердила проведение "точечного удара" по высшему руководству группировки ХАМАС. В заявлении ЦАХАЛ отмечается, что целью операции стали лица, которых считают ответственными за нападение 7 октября 2023 года и продолжающими руководить действиями против Израиля.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
