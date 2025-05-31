Израиль и ХАМАС близки к соглашению о прекращении огня – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа между Израилем и ХАМАС вскоре будет заключено, сообщает Zakon.kz.

Об этом американский лидер заявил журналистам в Овальном кабинете. По его словам, о сделке может быть объявлено в ближайшее время, передает c-span.

"Они бы предпочли заключить сделку. И, думаю, это может произойти в не столь отдаленном будущем",– сказал Трамп.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила журналистам, что Израиль одобрил план спецпредставителя США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа. На тот момент "Хамас" еще не дал согласия на условия плана, указывала она.