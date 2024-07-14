От Линкольна до Трампа: громкие убийства и покушения на президентов США

История президентских кампаний США полна не только политических интриг, но и трагических событий. Zakon.kz на фоне покушения на экс-президента США Дональда Трампа решил рассмотреть самые известные случаи нападений, оставивших неизгладимый след в американской политике.

Убийства президентов США

Авраам Линкольн (16-й президент, 1861-1865). Президента Линкольна убили 15 апреля 1865 года в театре Форда, Вашингтон, округ Колумбия. Убийцей, согласно официальной информации, был Джон Уилкс Бут, актер и сторонник Конфедерации. Линкольн был застрелен во время представления пьесы. Бут выстрелил президенту в голову сзади и сбежал, но был пойман и убит через 12 дней. Сам президент умер на следующий день.

Джеймс А. Гарфилд (20-й президент, 1881). Покушение на Джеймса Гарфилда произошло в Вашингтоне, округ Колумбия, 2 июля 1881 года в здании железнодорожной станции Baltimore and Potomac Railroad Station. Адвокат Шарль Гито дважды выстрелил президенту в спину почти в упор из револьвера "Бульдог". Рана президента была неглубокой, и пуля не повредила жизненно важные органы. Но врачи проявили непрофессионализм при операции и вызвали сильное гнойное воспаление – они так и не смогли извлечь пулю и занесли в организм инфекцию, от которой Гарфилд умер 19 сентября 1881 года.

Уильям МакКинли (25-й президент, 1897-1901). 6 сентября 1901 года на панамериканской выставке в Буффало президент был ранен американским анархистом Леоном Франком Чолгошем. Первая пуля убийцы, стоявшего буквально в метре от президента, отскочила от пуговицы его смокинга, не причинив ему никакого вреда. Но вторая пуля попала в живот, повредила внутренние органы и застряла в спине (на вскрытии ее не нашли).

Джон Ф. Кеннеди (35-й президент, 1961-1963) был убит 22 ноября 1963 года около половины первого часа дня в городе Даллас (штат Техас). Во время следования президентского кортежа по улицам города послышались выстрелы. Первая пуля снайперской винтовки попала президенту в шею сзади и вышла спереди из горла, вторая — попала в голову и вызвала разрушение костей черепа в затылочной части, а также повреждение мозга. Президент Кеннеди был доставлен в операционную, где спустя полчаса после покушения скончался на 47-м году жизни.

Покушения на президентов США

В целом, на разных президентов Соединенных Штатов покушались неоднократно. Спецслужбы то и дело отчитывались о том, что предотвратили трагедию. Так, например, по некоторым данным, на жизнь 42-го президента США Билла Клинтона покушались около 30 раз. В этой части стоит остановиться на инцидентах, которые вызвали резонанс в американском обществе и запомнились в мире.

30 марта 1981 года в Вашингтоне двадцатипятилетний диск‑жокей Джон Хинкли стрелял в Рональда Рейгана (40-й президент, 1981-1989), вышедшего после выступления на съезде профсоюза строителей из вашингтонского отеля "Хилтон". Пуля, пробив грудную клетку, прошла в полутора сантиметрах от сердца президента и застряла в легком. Ее удалось извлечь только после четырехчасовой операции.

10 мая 2005 года во время выступления Джорджа Буша‑младшего (43-й президент, 2001-2009) на площади Свободы в Тбилиси гражданин Грузии Владимир Арутюнян бросил в сторону сцены предмет, очень похожий на гранату. Она не взорвалась по случайности.

22 февраля 1974 года в Балтиморе была совершена попытка покушения на Ричарда Никсона (37-й президент, 1969-1974). Вооруженный пистолетом преступник ворвался в самолет авиакомпании "Дельта", вылетающий в Атланту, и, угрожая взорвать самолет со всеми пассажирами, приказал летчикам лететь по направлению к Белому дому. Он сообщил, что собирается убить президента Никсона. После перестрелки со спецподразделением ФБР преступник застрелился. В его портфеле была обнаружена самодельная бомба.

1 ноября 1950 года была совершена попытка убийства президента Гарри Трумэна (33-й президент, 1945-1953) в его резиденции на Пенсильвания‑авеню в Вашингтоне. На его жизнь покушались два пуэрториканских националиста. Между охранниками и нападавшими произошла трехминутная перестрелка, в результате которой охранник и один из нападавших были убиты, второй нападавший арестован.

Убийство и покушения на кандидатов в президенты США

Роберт Ф. Кеннеди, сенатор и младший брат президента Джона Ф. Кеннеди, единственный убитый кандидат в президенты Соединенных Штатов, который не успел добраться до кресла главы США. Он баллотировался на пост президента в 1968 году. 5 июня того же года после победы на первичных выборах Демократической партии в Калифорнии он был смертельно ранен Сирханом Сирханом в кухне гостиницы "Амбассадор" в Лос-Анджелесе. Сирхан, палестинец по происхождению, был недоволен поддержкой Кеннеди Израиля. Кеннеди был доставлен в больницу, но скончался от полученных ран 6 июня 1968 года.

15 мая 1972 года на Джорджа Уоллеса, губернатора Алабамы и кандидата в президенты от Американской независимой партии, было совершено покушение во время предвыборного митинга в Лорел, штат Мэриленд. Артур Бремер, 21-летний мужчина, выстрелил в Уоллеса, ранив его и еще трех человек. В результате покушения Уоллес остался парализованным ниже пояса. Бремер был арестован на месте преступления и позже приговорен к 63 годам тюремного заключения.

14 октября 1912 года, когда Теодор Рузвельт, бывший президент и кандидат от Прогрессивной партии, проводил предвыборную кампанию в Милуоки, штат Висконсин, на него было совершено покушение. Джон Шранк, безработный бармен, выстрелил в Рузвельта из револьвера. Пуля пробила карман, где находились очки и толстая речная записка, что замедлило ее. Рузвельт получил рану в грудь, но, несмотря на это, он настоял на том, чтобы продолжить свою речь перед тем, как отправиться в больницу. Шранк был признан невменяемым и помещен в психиатрическую больницу.

Наше время

Во время президентской кампании 2020 года действующий президент США Джо Байден также получал многочисленные угрозы. В октябре 2020 года Александр Трей Хенсман был арестован за угрозу убить Байдена и Камалу Харрис. Хотя реальных попыток покушения не было зафиксировано, усиленные меры безопасности были приняты в его окружении.

Также Дональд Трамп во время президентской кампании 2016 года сталкивался с несколькими угрозами и попытками покушений. Самый известный случай произошел 18 июня 2016 года, когда Майкл Сэндфорд, британец, пытался выхватить пистолет у полицейского на митинге Трампа в Лас-Вегасе с намерением застрелить кандидата. Сэндфорд был арестован и признан виновным в попытке покушения.

Утром 14 июля 2024 года (в США в это время было еще 13 июля) на предвыборном митинге в Пенсильвании произошло покушение на бывшего президента США Дональда Трампа. Он получил ранение уха, погиб один участник митинга, еще двое получили тяжелые травмы. Стрелок был ликвидирован сотрудниками Секретной службы. Трамп не отступил от своих планов, несмотря на покушение. Он приедет на съезд Республиканской партии, который стартует 15 июля в Милуоки (штат Висконсин), как и планировал.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с заявлением о том, что решительно осуждает покушение на жизнь Дональда Трампа, и пожелал ему скорейшего выздоровления.

