Мир

В конгрессе США показали реальное видео с НЛО

НЛО, туман, деревья, ночь, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2025 02:59 Фото: pixabay
Видеозапись неопознанного летающего объекта, сделанную в 2024 году возле берегов Йемена (арабское государство на Аравийском полуострове), продемонстрировали на заседании по теме НЛО в США, сообщает Zakon.kz.

По данным телеканала NDTV, ранее не публиковавшемся видео, обнародованном 9 сентября одним из членов конгресса, видно, как американская ракета Hellfire отскакивает от яркого блестящего объекта у побережья Йемена 30 октября 2024 года.

По информации издания, видеозапись была сделана в период участия ВМС США в боевых действиях возле Йемена с целью охраны торговых кораблей от ударов хуситов.

"На видео было видно что-то похожее на удар (ракеты), но объект, как кажется, продолжил движение по той же траектории", – описывает видеозапись телеканал.

ABC отмечает, что в 2015 году было обнародовано похожее видео полета на высокой скорости некоего объекта возле берегов Калифорнии, но потом специалисты объяснили это явление оптическим обманом.

Ранее пользователи Google Maps нашли "летающую тарелку" под скалой в Антарктиде.

Аксинья Титова
