Госсекретарь США признался, что не может уснуть из-за НЛО
Слова политика привело издание Daily Star. Данное заявление соратник президента США Дональда Трампа сделал в документальном фильме "The Age of Disclosure" ("Эпоха раскрытия информации"), трейлер которого недавно был представлен публике.
Фильм обещает представить три ранее неизвестных видеоматериала, запечатлевших НЛО.
В трейлере Рубио подчеркнул, что наблюдаемые над стратегическими ядерными базами НЛО не связаны с вооруженными силами или правительством Соединенных Штатов.
По его словам, о существовании этих загадочных аппаратов докладывалось первым лицам государства, а потенциальные источники информации предупреждали, что раскрытие секретов об этих НЛО может представлять угрозу для их жизни. Рубио признался, что природа этих необъяснимых объектов не дает ему покоя.
