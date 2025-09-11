#АЭС в Казахстане
Мир

Стая львов заживо съела смотрителя зоопарка на глазах у туристов в Таиланде

Животные, прайд, кошки, зоопарк, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2025 05:59 Фото: pexels
Инцидент произошел в Бангкоке, в парке "Мир сафари": около 11 часов утра по местному времени тайские туристы в ужасе наблюдали за тем, как стая львов заживо поедала смотрителя зоопарка, сообщает Zakon.kz.

По данным CBS News, работник подвергся нападению животных, когда вышел из своего джипа в открытый вольер. Потрясенные посетители кричали, пока хищники прижимали свою жертву к земле и лакомились человеческой плотью.

Посетители зоопарка, включая нескольких сотрудников, пытались отпугнуть львов, подавая сигналы.

Вскоре прибыли вооруженные работники, которые вынудили хищников разбежаться. Однако смотритель зоопарка к тому моменту уже погиб: львы разгрызли его тело до костей.

Ранее мы сообщали о том, что подросток с ножом ворвался в лицей во Франции и напал на двух человек.

Аксинья Титова
