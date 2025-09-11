Мошенник попытался более 17 тыс. раз дозвониться до жертвы

В 2025 году самый настойчивый телефонный мошенник пытался дозвониться до жертвы из России более 17,6 тысячи раз. Атака злоумышленника длилась восемь часов, сообщает Zakon.kz.

Абоненту из Республики Дагестан поступало в среднем по 36 звонков в минуту. Все это происходило в июне.

Как уточнили в телефонной компании собеседнику из РИА Новости, клиент даже не узнал о том, что ему что-то угрожало.

Специалисты также заявляют, что самой распространенной мишенью злоумышленников остаются люди старшего возраста.

