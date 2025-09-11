#АЭС в Казахстане
Мир

Мошенник попытался более 17 тыс. раз дозвониться до жертвы

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2025 13:48 Фото: pexels
В 2025 году самый настойчивый телефонный мошенник пытался дозвониться до жертвы из России более 17,6 тысячи раз. Атака злоумышленника длилась восемь часов, сообщает Zakon.kz.

Абоненту из Республики Дагестан поступало в среднем по 36 звонков в минуту. Все это происходило в июне.

Как уточнили в телефонной компании собеседнику из РИА Новости, клиент даже не узнал о том, что ему что-то угрожало.

Специалисты также заявляют, что самой распространенной мишенью злоумышленников остаются люди старшего возраста.

10 сентября мы рассказывали, что ОПГ из Жетысу получила доступ к телефонам казахстанцев и оформила на них миллионные кредиты. Читайте по этой ссылке.

