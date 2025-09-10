#АЭС в Казахстане
Общество

ОПГ получила доступ к телефонам казахстанцев и оформила кредиты

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2025 12:05 Фото: pexels
Мошенники в Жетысу обманули десятки казахстанцев. В пресс-службе региональной прокуратуры рассказали о ликвидации организованной преступной группы (ОПГ), занимавшейся интернет-мошенничеством, сообщает Zakon.kz.

Специалисты объяснили, как злоумышленникам удалось обмануть пострадавших.

Оказалось, что преступники по телефону представлялись сотрудниками служб безопасности банков. Затем, получив доверие, принуждали граждан установить в мобильном телефоне приложение AnyDesk, тем самым обеспечивая для себя удаленный доступ и управление им.

Далее мошенники использовали банковские приложения и оформляли кредиты.

"От действий преступной группы пострадали более 40 жителей разных регионов страны. Сумма ущерба составила свыше 70 млн тенге".Пресс-служба прокуратуры области Жетысу

В итоге уголовное дело направлено в суд.

Сотрудники прокуратуры призывают граждан быть бдительными и не доверять звонкам от якобы "служб безопасности банков".

"Никогда не устанавливайте сторонние приложения по просьбе незнакомцев".Пресс-служба прокуратуры области Жетысу

Материал по теме

фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2025 12:05
Пылесос за 1,9 млн тенге: как "бонус" обернулся кредитом для жителя Актобе

Утром 9 сентября 2025 года Генпрокуратура Казахстана выпустила срочное предупреждение: казахстанцев попросили срочно сменить пароли от почты.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
