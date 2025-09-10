ОПГ получила доступ к телефонам казахстанцев и оформила кредиты
Фото: pexels
Мошенники в Жетысу обманули десятки казахстанцев. В пресс-службе региональной прокуратуры рассказали о ликвидации организованной преступной группы (ОПГ), занимавшейся интернет-мошенничеством, сообщает Zakon.kz.
Специалисты объяснили, как злоумышленникам удалось обмануть пострадавших.
Оказалось, что преступники по телефону представлялись сотрудниками служб безопасности банков. Затем, получив доверие, принуждали граждан установить в мобильном телефоне приложение AnyDesk, тем самым обеспечивая для себя удаленный доступ и управление им.
Далее мошенники использовали банковские приложения и оформляли кредиты.
"От действий преступной группы пострадали более 40 жителей разных регионов страны. Сумма ущерба составила свыше 70 млн тенге".Пресс-служба прокуратуры области Жетысу
В итоге уголовное дело направлено в суд.
Сотрудники прокуратуры призывают граждан быть бдительными и не доверять звонкам от якобы "служб безопасности банков".
"Никогда не устанавливайте сторонние приложения по просьбе незнакомцев".Пресс-служба прокуратуры области Жетысу
Утром 9 сентября 2025 года Генпрокуратура Казахстана выпустила срочное предупреждение: казахстанцев попросили срочно сменить пароли от почты.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript