Депутат Мажилиса РК рассказал, как стал жертвой мошенников
Фото: Zakon.kz/Бауыржан Муканов
Депутат Мажилиса РК Марат Башимов рассказал, как стал жертвой телефонных мошенников, сообщает Zakon.kz.
Он отметил важность неприкосновенности частной переписки в телефонах. Марат Башимов признался, что иной раз опасается брать в руки телефон и принимать звонки.
"Сейчас боюсь поднимать телефон, потому что один раз поверил, что мне руководитель звонит. Потом смотрю, номер телефона не совпадает. Голос такой же", – сказал Марат Башимов 1 ноября 2024 года на международной научно-практической конференции "Актуальные вопросы правоохранительной деятельности".
Депутат добавил, что от его лица в социальных сетях сделали ролик, подделав голос. Он подчеркнул роль правоохранительных органов в борьбе с мошенниками и обратил внимание на недовольство населения принимаемыми мерами.
"Люди требуют открыто. Куда смотрит правоохранительная система? Куда спецслужба смотрит, когда касается иностранцев? Это актуальные вопросы", – возмутился депутат.
Ранее сообщалось, что в Казахстане участились случаи мошенничества с использованием религиозных мотивов и благотворительности под названием садака.
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