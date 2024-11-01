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Депутат Мажилиса РК рассказал, как стал жертвой мошенников

Депутат Мажилиса Марат Башимов, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 16:21 Фото: Zakon.kz/Бауыржан Муканов
Депутат Мажилиса РК Марат Башимов рассказал, как стал жертвой телефонных мошенников, сообщает Zakon.kz.

Он отметил важность неприкосновенности частной переписки в телефонах. Марат Башимов признался, что иной раз опасается брать в руки телефон и принимать звонки.

"Сейчас боюсь поднимать телефон, потому что один раз поверил, что мне руководитель звонит. Потом смотрю, номер телефона не совпадает. Голос такой же", – сказал Марат Башимов 1 ноября 2024 года на международной научно-практической конференции "Актуальные вопросы правоохранительной деятельности".

Депутат добавил, что от его лица в социальных сетях сделали ролик, подделав голос. Он подчеркнул роль правоохранительных органов в борьбе с мошенниками и обратил внимание на недовольство населения принимаемыми мерами.

"Люди требуют открыто. Куда смотрит правоохранительная система? Куда спецслужба смотрит, когда касается иностранцев? Это актуальные вопросы", – возмутился депутат.

Ранее сообщалось, что в Казахстане участились случаи мошенничества с использованием религиозных мотивов и благотворительности под названием садака.

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