Жительница Ташкента, бросившая дочь к медведю, спустя несколько лет зарезала ее

В январе 2022 года жительница Ташкента бросила родную дочь в вольер к медведю. Тогда девочка выжила, а женщину направили на принудительное лечение. По всей видимости, помощь медиков оказалась напрасной. В сентябре 2025 года мать задержали за убийство, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным издания Gazeta.uz, женщина нанесла удары дочери кухонным ножом. 7-летний ребенок скончался на месте происшествия.

В августе этого года ее выписали из психоневрологического диспансера с рекомендацией наблюдаться амбулаторно. Специалисты, которые приходили и наблюдали за состоянием женщины, утверждают, что она шла на поправку.

Тем временем в Генпрокуратуре сообщили о возбуждении дела по статье "Умышленное убийство". У задержанной остался еще один ребенок – сын.

Материал по теме Посетительница кинула девочку в вольер к медведю в Ташкентском зоопарке

26 июля 2025 года в Самаркандской области Узбекистана была убита 34‑летняя певица Зебинисо Носирова, известная под сценическим именем Zeboyi Jahon.