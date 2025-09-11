Трамп сделал подарок Лукашенко и похвалил Арину Соболенко

Президент США Дональд Трамп направил президенту Беларуси Александру Лукашенко письмо-поздравление с днем рождения и подарок, сообщает Zakon.kz.

Подарок главе белорусского государства на встрече в Минске вручил представитель президента США Джон Коул. Это были запонки с изображением Белого дома, а также письмо-поздравление. Об этом передает пресс-служба Лукашенко.

Фото: president.gov.by

"Мелания присоединяется ко мне в передаче наилучших пожеланий по случаю вашего дня рождения. Мы особенно рады отметить выдающийся успех белорусской теннисистки Арины Соболенко на турнире US Open в Нью-Йорке. Ее победа стала гордостью ее соотечественников, и мы знаем, что вы должны гордиться ее достижениями". Дональд Трамп

Принимая в подарок запонки Лукашенко отметил, что они "интересные". Он также добавил, что постарается в долгу не остаться.

"Трамп, очевидно, пытается переманить Лукашенко на свою сторону, зная его склонность к "многовекторности". И в большей степени его интересуют особые взаимоотношения Лукашенко с Путиным. Вероятно, он рассчитывает на то, что Лукашенко будет лоббировать трамповский вариант "сделки" по Украине", – отметили в комментариях.

